La spiegazione della scena post crediti di Attack on Titan: il ciclo ricomincia?

Attack on Titan Season 4 The Final Chapters Special 2 ha chiuso definitivamente la storia di Eren Jaeger, lasciando spazio anche a diverse spiegazioni e alle vite di altri personaggi fondamentali nell’opera di Isayama. La community è rimasta però particolarmente colpita e confusa da una breve scena post-credit.

La conclusione della battaglia, e la morte di Eren Jaeger, ucciso da Mikasa, hanno messo fine ad una delle tante guerre che continueranno a segnare la storia dell’umanità, e ha permesso ai soldati dell’Armata Ricognitiva rimasti, e agli altri personaggi principali, di riprendere la normalità delle loro vite. Come viene mostrato nell’episodio, anche Paradis è tornata libera di ricostruire il proprio futuro su fondamenta più solide, diventando una metropoli, e affrontando altri conflitti.

Ed è a Paradise che Eren Jaeger è stato sepolto, sotto un albero diventato ormai enorme, e grande protagonista della scena post crediti. Nella clip che trovate in fondo alla pagina, potete infatti vedere come un giovane ragazzo, accompagnato dal suo cane, si ritrova a osservare rapito l’enorme albero, e, spinto dalla curiosità, si addentra nella sua corteccia da una lunga apertura sul tronco. Una scena che riporta la mente degli spettatori immediatamente alla storia della piccola Ymir, la quale per fuggire da una situazione di schiavitù finì all’interno di un albero molto simile, ed entrata in contatto con la creatura conosciuta come Hallucigenia diede inizio alla storia dei Giganti.

Sembra, quindi, che la storia di Eren e compagni sia a tutti gli effetti conclusa, ma quella dei Giganti è destinata a tornare, a prendere una nuova forma a partire da un nuovo ciclo. Voi cosa ne pensate di questo finale? Vi è piaciuto? Ditecelo, come di consueto, con un commento qui sotto. Intanto, vi lasciamo all’ultimo scontro combattuto da Levi, e a tutto ciò che sappiamo sui prossimi progetti di Attack on Titan.