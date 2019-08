Spike e Faye di Cowboy Bebop tornano con due spettacolari action figure

Le atmosfere di Cowboy Bebop, con la sua musica jazz e l'ambientazione fantascientifica ma con una nota malinconica, hanno conquistato tantissimi fan nel corso degli anni. Infatti, è sicuramente uno degli anime di culto più rappresentativi del panorama dell'animazione nipponica. Il brand sta tornando in auge dopo l'annuncio del live action Netflix.

La compagnia giapponese MegaHouse, che si occupa da sempre di produzione di action figure, ha appena rivelato di avere dei piani in programma relativi a Cowboy Bebop. Infatti, l'azienda ha aggiunto nel proprio catalogo due nuovi modellini in scala 1:8 di Spike Spiegel e Faye Valentine, due dei protagonisti del popolare anime degli anni '90.

La MegaHouse ha già preparato le pre ordinazioni, con un costo di 16.280 yen (circa 137 euro) per una sola di queste action figure, mentre la coppia con un costo di 30.800 yen (circa 260 euro), e possono essere effettuate tramite gli store Premium Bandai, MegaTrea Shop, AmiAmi, Digitamin, Volks e Yellow Submarine.

Potete vedere entrambe le figure di Cowboy Bebop nella galleria in calce. Quella di Spike Spiegel è alta 22 centimetri, contro i 21 di quella di Faye Valentine. Entrambe realizzate in PVC, ognuna delle statuette ha un elemento agganciabile: la sigaretta per Spike, gli occhiali da sole per Faye. Le pose di questi due personaggi sono estremamente dinamiche, e voi pensate di fare questo acquisto a tema Cowboy Bebop?

Il film Cowboy Bebop The Movie: Knockin' On Heaven's Door tornerà sul mercato home video grazie a Dynit.