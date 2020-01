Uno spin-off di Star Wars traccia un interessante parallelismo con la Vendetta dei Sith

Nonostante la nuova trilogia di Star Wars si sia ufficialmente conclusa, con l'uscita dell'ultimo capitolo a dicembre, la Marvel Comics continua ad esplorare l'universo di George Lucas attraverso delle serie spin-off. In Star Wars: The Rise of Kylo Ren, per esempio, assistiamo all'esplorazione di un'area inedita.

Ben e Luke Skywalker, infatti, si dirigono ad ispezionare un archivio Jedi, e durante il loro sopralluogo percepiscono qualcosa che non va. Subito dopo, vengono raggiunti dai cavalieri di Ren, e quest'ultimo si rivela attraverso un'entrata trionfale, con un'espressione che sarà familiare a tutti i fan di Star Wars: "Well, hello there" (Ehilà).

La stessa terminologia viene utilizzata da Obi-Wan-Kenobi ne la Vendetta dei Sith, nel momento in cui si appresta a combattere contro il Generale Grievous. Non è chiaro se questo parallelismo sia voluto, tuttavia sarà di facile intuizione per gli appassionati più attenti della saga.

A proposito della trilogia prequel, l'attore di Obi-Wan-Kenobi (Ewan McGregor) si è pronunciato in merito all'obiettivo originario di George Lucas:

"George Lucas voleva fare qualcosa di molto diverso con i prequel. Perciò le persone si sono sentite tradite. E' stato deludente quando ci hanno riso e scherzato sopra. Ora, diversi anni dopo, i prequel rappresentano molto per le vecchie generazioni di bambini. Quindi, dalle ridenti - ciniche opinioni - ora sto ricevendo dei feedback dai bambini per i quali sono stati creati. Ne sono davvero felice".

