Fin dove si spingerà Boruto? L'episodio 142 ha visto un gesto estremo per il protagonista

L'arco dei Banditi Mujina è finalmente in onda. L'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha iniziato così il racconto delle avventure preparate da Ukyo Kodachi per il manga, anche se con diverse aggiunte e modifiche per rendere più longeve le storie. Boruto e Mitsuki si sono infiltrati nel castello Hozuki, mentre Sarada agisce dall'esterno.

Stavolta il lavoro da fare per il team 7 di Konoha è ben diverso. Non si tratta di inseguimenti, combattimenti e utilizzo di tecniche letali bensì c'è da fare un'opera di investigazione e spionaggio, due elementi che sia in Naruto che in Boruto: Naruto Next Generations abbiamo visto per poco tempo.

Mentre Sarada si finge una giornalista, Boruto e Mitsuki si sono fatti passare per prigionieri in modo tale da poter proteggere dall'interno il loro bersaglio, Kokuri. Per entrare nel reparto medico, dove l'ex membro dei banditi Mujina è rinchiuso, il duo della foglia deve ideare un piano. Mitsuki si procura, grazie ai suoi serpenti, delle erbe velenose che si trovano nei pressi della prigione. A quel punto Boruto le ingerisce in modo tale da potersi avvelenare ed essere ricoverato nel reparto medico.

Il protagonista di Boruto: Naruto Next Generations ha fatto quindi capire fino a che punto vuole spingersi per il bene della missione, tanto da mettere a rischio la propria vita. L'arco dei Banditi Mujina è alle fasi iniziali e accompagnerà gli spettatori dell'anime ancora per diverse settimane.