Una splendida fanart di Goku ci ricorda le origini del Super Sayan

Nel corso dei più di 30 anni di pubblicazione dell'opera di Akira Toriyama, abbiamo visto numerose illustrazioni e disegni realizzati dai fan di tutto il mondo per onorare soprattutto il protagonista, ovvero Son Goku. La leggenda del piccolo Goku si è evoluta principalmente nella serie di Dragon Ball Z , dopo l'arrivo dei Sayan sulla Terra.

Infatti già dai primi episodi di DBZ viene rivelata l'origine di Goku. I Sayan sono un'incredibile razza guerriera proveniente dal pianeta Vegeta, in grado di diventare sempre più forti e anche di trasformarsi in giganteschi scimmioni. Successivamente veniamo anche a conoscenza di una leggenda, riguardante un certo Super Sayan.

Nonostante le speculazioni e congetture su chi dovesse essere il protagonista di tale leggenda si sono risolte con i film dedicati a Broly, di cui però solo la seconda pellicola, qui recensita, è entrata nella canonicità della serie, la prima vera apparizione di un Super Sayan è avvenuta durante la saga di Freezer, nell'episodio 95.

In questa, e nelle puntate successive, Goku affronterà il terribile Lord Freezer, con una potenza che non si era mai vista prima di allora né sulle pagine del manga né nella trasposizione anime. Ricordando quindi uno dei momenti centrali di Dragon Ball Z l'utente @Embry0Dead ha disegnato la stupenda illustrazione che trovate nel post in fondo alla pagina.

In una posa particolare e con uno stile ricco di dettagli vediamo infatti un Goku, trasformatosi in Super Sayan, pronto a scatenare una Kamehameha di potenza incalcolabile, almeno per l'epoca. Nonostante non sia stata specificata alcuna scena in particolare, è facile supporre, considerando l'outfit di Goku, che l'abbia disegnato pensando al suo scontro con Freezer.