Una splendida Nezuko di Demon Slayer diventa una cacciatrice di demoni grazie a un fan

È stato l'anime più chiacchierato degli scorsi mesi grazie a uno splendido lavoro ad opera di Ufotable. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha conquistato tanti spettatori e ciò si sta riversando anche sul manga, il quale sta andando a ruba nelle librerie nipponiche e potrebbe addirittura tentare di scalzare ONE PIECE dal primo posto del 2019.

Tra i tanti personaggi introdotti in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, c'è Nezuko Kamado, la sorella minore del protagonista Tanjiro. Trasformata in demone sin dal primo episodio da Kibutsuji Muzan, la ragazza ha visto alterare completamente la propria esistenza pur riuscendo a trattenersi dal divorare la carne umana che il suo nuovo sangue gli imporrebbe.

Ma cosa sarebbe successo se i ruoli di Nezuko e Tanjiro si fossero scambiati? L'appassionato di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Oogugon prova ad immaginarlo con una fan art, disegnando Nezuko in versione cacciatrice di demoni. In calce potete vedere l'illustrazione preparata, con la ragazza che maneggia una katana simile a quella del fratello maggiore, un cappotto simile a quello dei pilastri ma di colore rosa e infine sotto il classico vestito nero dell'organizzazione guidata da Ubuyashiki Kagaya. Cosa ne pensate di questa Nezuko in un universo alternativo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba?

Anche le action figure portano Nezuko al centro della scena, con Aniplex che ha preparato un nuovo modellino dedicato alla fanciulla demoniaca in arrivo durante il 2020.