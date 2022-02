Una splendida Spider-Gwen in volo in questo cosplay della Spider-Man alternativa

Spider-Man lo conosciamo tutti con la sua identità più famosa, quella di Peter Parker. L'uomo ragno che si libra tra i grattacieli di Manhattan con l'aiuto delle sue ragnatele ha animato per anni i sogni di tanti lettori di comics. Negli ultimi decenni però il personaggio è andato incontro a varie rivisitazioni.

Con l'apertura del mondo Marvel a nuovi universi, sono stati introdotti più Spider-Man con destini e storie diverse. E non sempre è Peter Parker a indossare la maschera da arrampicamuri, come nel caso di Terra-65, un universo dove è Gwen Stacy a ottenere i poteri di ragno mentre Peter non indosserà il costume rosso e blu ma sarà soggetto ad altre sfortunate vicende. Così in Terra-65 non esiste nessuno Spider-Man, bensì una Spider-Woman con un costume bianco, fucsia e viola.

Spider-Gwen è un personaggio che ha ottenuto molta trazione di recente e si parla addirittura di un ritorno di Emma Stone in versione cinematografica per vestire i panni di questa arrampicamuri. Con tutti i fan che ci sono in giro, non potevano mancare i cosplay di Spider-Gwen, come quello realizzato recentemente da Halcybella che, con il suo costume bianco, si libra tra i palazzi di Manhattan.

Ormai il personaggio è talmente famoso da aver dato vita al Gwenverso.