Una splendida statua di Batman debutta in una piazza di Londra

Batman è uno dei personaggi dei fumetti più amato e riconducibile ad un ideale di giustizia, grazie alla sua crociata contro il crimine nella città di Gotham City. Adesso il Cavaliere Oscuro potrà vegliare sulla città di Londra grazie ad una statua che lo omaggia.

La statua è stata posta a Leicester Square. Come possiamo vedere nella foto in calce alla notizia, l'opera è davvero stata realizzata con moltissima cura, prestando fede ad ogni dettaglio e donando al personaggio la sua caratteristica aura intimidatoria che sfoggia contro i criminali di Gotham City. Molto sono stati i curiosi che hanno ovviamente fotografato la statua del personaggio. Pam Lofford, Presidente di Warner Bros Global Brands and Experiences, ha dichiarato in merito alla scultura: "Il Bat-segnale è facilmente una delle inconografie più riconoscibili nel mondo del fumetto e questo sarà uno spettacolo straordinario mentre superiamo i confini, le lingue el e culture per riunirci tutti in questa singola esperienza".

Per quanto riguarda i fumetti di Batman, DC Comics espande l'universo di Batman White Knight, serie che ha una premessa particolare in quanto è Batman ad essere il cattivo e Joker il buono. Inoltre vi diamo uno sguardo sul bellissimo disegno di Catwoman realizzato da Joe Quesada di Marvel Comics.