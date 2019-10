Una splendida Trish Una di Jojo: Vento Aureo prende vita, ma con una particolarità

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo si è concluso da diversi mesi ma il ricordo della serie prodotta dalla David Production non si è di certo assopito. Infatti, la quinta parte di Jojo è ancora viva nel pensiero dei fan che stanno ancora mettendo in scena cosplay in attesa che arrivi l'attesissima sesta parte con Jolyne Kujo protagonista.

Ricorderete quando, nel Colosseo, per effetto di Silver Chariot Requiem, le anime dei personaggi di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo si sono scambiate. Abbiamo avuto ad esempio Giorno Giovanna nel corpo di Narancia Ghirga e viceversa, Polnareff proiettato nella tartaruga, ma anche Guido Mista e Trish Una scambiarsi di posto.

Proprio quest'ultima, o meglio dire quest'ultimo, è stato il protagonista del cosplay di PyonName. La ragazza ha deciso di vestire i panni di Mista nel corpo di Trish nel cosplay che potete vedere nel tweet in calce. Ovviamente ciò vuol dire che è uguale in tutto e per tutto alla figlia di Diavolo, se non fosse per la posa con tanto di pistola che somiglia proprio a quella del pistolero del gruppo di Bucciarati.

Nonostante ciò, la cosplayer è riuscita a riprodurre fedelmente tutto del personaggio di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, dai capelli fucsia al top poco coprente, passando per altri dettagli come la gonna o la collana. Cosa ne pensate di questa versione di Guido Mista?

