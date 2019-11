Gli splendidi artwork ufficiali di Pokémon danno il via alla nuova serie animata

Chiusa una serie di Pokémon ne arriva subito un'altra. È questo il ciclo a cui tanti fan del mondo dei mostriciattoli tascabili assistono da ormai vent'anni. In questi giorni abbiamo infatti assistito alla conclusione di Pokémon Sun and Moon, che nelle fasi finali ha dato grandi soddisfazioni ad Ash, e i primi trailer del nuovo anime Pokémon.

In vista della trasmissione del 17 novembre 2019, gli animatori hanno deciso di preparare alcune illustrazioni da pubblicare tramite l'account Twitter ufficiale del nuovo anime Pokémon. Le celebrazioni hanno avuto luogo negli scorsi giorni, con la pagina diventata una festa di colori e stili diversi, con tante scene ritratte.

In calce possiamo vedere tutti i disegni degli animatori coinvolti, in una serie di sette immagini. Alcune di queste sono completamente fantasiose, mentre altre sono ispirate da futuri avvenimenti che ci saranno negli episodi. Si parte da quella con Ash e Go, passando per ambientazioni acquatiche e cittadine. Le finali invece sono le immagini più suggestive: in una Lugia trasporta i due eroi sul dorso in un volo panoramico, mentre nell'altra un Pichu in un campo fiorito osserva la luna durante una notte nuvolosa.

Quali sono le immagini che vi hanno colpito di più tra quelle preparate dagli animatori?