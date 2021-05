Uno splendido cosplay di Isabella da The Promised Neverland: foto e video di Kleiner Pixel

Pur non essendo durato a lungo come altri manga popolari, The Promised Neverland è riuscito a catturare l'attenzione durante la sua pubblicazione su Weekly Shonen Jump. Al netto di tanti difetti, The Promised Neverland è stato una lettura godibile e che ha portato ai lettori personaggi accattivanti.

I tre protagonisti Emma, Norman e Ray si sono destreggiati tra le varie insidie del loro mondo, una delle quali è stata mamma Isabella. La donna è stata infatti la prima antagonista di The Promised Neverland: con la sua intelligenza e le sue motivazioni, è stata una sfida ardua da superare per i tre geni di Grace Field. Shirai e Posuka sono riusciti a delineare un personaggio intrigante che ha colpito molto i fan di The Promised Neverland.

Ora Isabella ha preso vita con un cosplay delizioso creato da Kleiner Pixel. La cosplayer ha deciso di dedicarsi alla tutrice dei bambini dell'orfanotrofio mostrandola in una delle sue prime apparizioni, con l'abito da mamma, l'acconciatura con i capelli raccolti e l'orologio che fa da radar per i dispositivi di localizzazione dei bambini. Kleiner Pixel mostra anche come truccarsi per chi volesse riprodurre il cosplay di Isabella da The Promised Neverland, con un video che potete trovare in alto.

Purtroppo il personaggio non ha la stessa riuscita nel deficitario anime di The Promised Neverland 2.