Grazie a uno splendido cosplay possiamo vedere Nezuko di Demon Slayer in carne ed ossa

Come forse ricorderete, ai tempi della sua uscita Demon Slayer: Kimetsu no yaiba, manga concretizzato grazie al lavoro di Koyoharu Gotōge, si rivelò tutt'altro che un successo, riuscendo sì a guadagnarsi la stima dei suoi fan, ma al contempo finendo con il diventare l'opera prediletta di una nicchia di lettori.

La situazione non sembrava insomma delle migliori, ma alla fine il sopraggiungere dell'adattamento animato seguito a ruota dai numerosi lavori fanmade realizzati - tra fan art e cosplay di gran livello - contribuirono a far conoscere la produzione, che così divenne velocemente una delle opere di maggior successo di questi ultimi anni, con fan sparsi in tutto il mondo che non perdono mai l'occasione per omaggiare il franchise.

In particolare, questa volta la luce dei riflettori se l'è guadagnata l'utente Instagram jurinamatsui3, la quale ha voluto condividere sul suo profilo uno splendido cosplay a tema Demon Slayer: Kimetsu no yaiba e specificatamente dedicato a Nezuko Kamado, demoniaca sorellina del protagonista divenuta rapidamente uno dei personaggi più amati dal pubblico. Come potete visionare dall'immagine posta a fondo news, il lavoro della ragazza appare semplicemente splendido, con una grande attenzione nella ricreazione del vestiario che ha sempre caratterizzato il personaggio, un cosplay di gran livello che, come facilmente immaginabile, ha fatto velocemente il giro dei social guadagnandosi elogi in ogni dove.

Nel caso in cui foste interessati, vi ricordiamo inoltre che sulle pagine di Everyeye potete leggere la nostra recensione di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba.