Uno splendido Trevor Belmont di Castlevania vive in un cosplay tutto italiano

Castlevania 3 è arrivato su Netflix solo ieri, ma tutti i fan dell'opera già hanno iniziato a vedere i nuovi episodi o addirittura hanno concluso l'intera stagione di otto episodi. Ciò ha di fatto riportato in auge le ambientazioni e i personaggi del titolo, e infatti in rete non è mancato l'avvento di fan art e cosplay inediti.

Trevor Belmont è un gran bevitore e ammazza vampiri che è stato presentato nel terzo gioco di Castlevania, Dracula's Curse. Ha incontrato durante la storia Sypha e Alucard, figlio di Dracula, mentre intraprendeva un viaggio per salvare l'umanità dalla minaccia vampira. Ovviamente il personaggio di Trevor Belmont è apparso anche nell'anime dove ha avuto modo di riutilizzare la sua famosa frusta.

Il personaggio di Castlevania ha preso ora vita grazie a un cosplay, portato in rete dall'italiano TarinCosplay e diventato subito virale. Taryn è un cosplayer nostrano molto famoso che aveva già dato vita a un Gatsu estremamente fedele e che aveva conquistato i fan in ogni angolo della rete. In calce potete vedere le tre immagini in cui Trevor Belmont è in varie pose: pronto a combattere nella prima foto, pronto a bere nella seconda e in attesa nella terza; il tutto è stato accompagnato dalla frase "Io sono Trevor Belmont e non ho mai perso un combattimento né contro uomini né contro bestie!"

Cosa ne pensate di questo cosplay? Non perdetevi le nostre prime impressioni su Castlevania 3.