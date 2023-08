Spoiler aggiuntivi per ONE PIECE 1091: è Imperatore Vs. Ammiraglio

L'attesa per il capitolo 1091 di ONE PIECE è tanta, e non solo per la settimana di attesa dovuta alla pausa appena trascorsa. Gli spoiler del capitolo hanno anticipato due battaglie importanti che molto probabilmente andranno a chiudere la Saga dell'Isola del Futuro e che accresceranno la taglia sulle teste dei Mugiwara.

I primi spoiler di ONE PIECE 1091 arrivati nelle scorse ore hanno predetto un combattimento da sogno, quello tra un Imperatore e un Ammiraglio. A Egghead saranno Luffy e Kizaru a sfidarsi, ma non solo. Zoro dovrà vedersela con Rob Lucci. Arrivano ulteriori informazioni aggiuntive.

ONE PIECE 1091 si aprirà con una pagina a colori in cui la Ciurma di Cappello di Paglia mangia della pizza preparata da Sanji e Jinbe. Come già sappiamo, Sentomaru verrà sconfitto da Kizaru, che a sua volta verrà attaccato da Luffy. L'Imperatore, in forma base e dunque non in Gear 5, aprirà lo scontro con un calcio che verrà bloccato dall'Ammiraglio.

All'interno del Laboratorio, Lucci, non in stato risveglio, tenterà di uccidere Vegapunk Stella. Sarà Zoro a fermare e a combattere l'agente doppiogiochista del CP0. Kaku, altro agente del CP0 attivo a Egghead, sarà invece fermato da Sanji, che lo chiuderà in una bolla contenitiva proprio come accaduto ai Seraphim. Gli spoiler si fermano qui e vi ricordiamo che in seguito all'uscita ufficiale di questo capitolo ONE PIECE entrerà nuovamente in pausa.