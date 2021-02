Spoiler e anticipazioni su Black Clover: la battaglia con la Triade Oscura imperversa

Sebbene l'anime di Black Clover stia per terminare, l'arco narrativo del Regno di Spade non intende in alcun modo rallentare l'azione. Infatti, come evidenziato dalle sinossi dei prossimi episodi, la battaglia tra i Cavalieri del Regno di Clover e la Triade Oscura sarà ancora più violenta.

Gli antagonisti del Regno di Spade hanno portato il loro attacco su più fronti. Da una parte troviamo l'Alba Dorata in grande difficoltà contro Zenon Zogratis, mentre dall'altra vediamo il capitano Yami del Toro Nero affrontare il temibile Dante. Questo scontro in particolare è destinato a dare vita alla fase successiva di questa saga.

Come evidenziato dalle sinossi delle prossime puntate, pubblicate su Twitter dall'utente BC Spoiler, la battaglia cambierà passo. Intitolato "Battlefield Heart Kingdom", l'episodio 164 vedrà Yami Sukehiro infliggere un duro colpo a Dante Zogratis. Tuttavia, le capacità rigenerative dell'antagonista gli permettono di riprendere il controllo e di ribaltare il capitano del Toro Nero. Nel mentre, Leopold Vermillion e Charmy Pappitson lottano per salvare il regno da un nemico che supera ogni aspettativa.

Nell'episodio 165, "Water Crusade", l'attenzione si sposta su Vanica Zogratis, la quale intende rapire Lolopechka. Noelle Silva del Toro Nero e Mimosa Vermillion dell'Alba Dorata, notevolmente migliorate in seguito all'addestramento, intercettano l'antagonista della Triade Oscura. Ma è possibile contrastarla solamente con i comuni attacchi magici?

Mentre il Regno di Heart combatte Vanica, la puntata 166 si incentra nuovamente sulla battaglia tra Yami e Dante. Nonostante abbia subito l'ennesimo duro colpo, Dante sostiene di essere immortale. Non importa quanti danni subisca, lui riesce a rigenerare il suo corpo.

L'episodio 167, "Black Oath", vedrà Asta aggregarsi al suo capitano. Deciso a non deludere Yami, il protagonista sprigiona tutto il suo potere, incluso quello del diavolo nascosto nel suo corpo. Ricordiamo che in seguito a questo episodio, la serie animata potrà contare su ulteriori tre puntate.

In attesa di queste nuove puntate, l'elettrizzante magia di Luck Volta ha risolto un arduo scontro in Black Clover. Quale destino attende l'opera? Facciamo il punto della situazione su Black Clover.