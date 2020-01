Spoiler di L'Attacco dei Giganti 125: leakati primi testi e immagini

Isayama concluderà L'Attacco dei Giganti nel corso del 2020. Mancano pochi capitoli quindi alla conclusione di uno dei titoli più d'impatto del decennio 2010-2019, e il capitolo 125 di L'Attacco dei Giganti segna un altro passo verso questa fine. Attenzione spoiler sulla storia di questo mese dal prossimo paragrafo.

La data di uscita di L'Attacco dei Giganti 125 è fissata per il 9 gennaio, ma dal Bessatsu Shonen Magazine sono già arrivati i primi leak. Annie è tornata sorprendentemente nella storia, e ora bisogna vedere cosa farà questo personaggio.

I primi spoiler divulgati mostrano la prima fase del capitolo 125, con il distretto di Stohess che sta subendo diversi morti e feriti a causa della marcia dei giganti. La popolazione rischia di spaccarsi in due tra chi sostiene Eren e chi lo demonizza per aver ucciso qualche suo caro in questo gesto e la polizia militare non può far altro se non prepararsi a eventuali sommosse.

Hitch torna nel quartier generale per prepararsi agli scontri quando nota le tracce bagnate lasciate da Annie. La seguace marleyana si scontra con l'ex compagna della polizia ma perde a causa del suo fisico rimasto ancora indebolito dai quattro anni passati nel cristallo indurito. Tuttavia, riesce a convincere Hitch a farla scappare con un cavallo.

Mentre Mikasa e Armin discutono sulle scelte di Eren e si intravede anche una scena con Keith Shadis, si assiste anche agli scontri provocati da Floch e i seguaci di Helena. In una delle ultime pagine del capitolo 125 di L'Attacco dei Giganti arriva anche il momento atteso da tanti fan: Hange è riuscita a salvare Levi che si trova tutto bendato, curato e vivo ma non si conoscono ancora le sue vere condizioni. L'Attacco dei Giganti sarà disponibile ufficialmente in inglese dal 9 gennaio.