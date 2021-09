Spoiler di Berserk 364, un leaker avvisa: 'solo lacrime'

La pubblicazione di Berserk 364 si avvicina. La scomparsa di Kentaro Miura ha sicuramente interrotto i lavori, ma il mangaka aveva già iniziato a lavorare su questo capitolo insieme agli assistenti dello Studio GAGA. Per questo, la casa editrice Hakusensha ha acconsentito alla pubblicazione sul numero di Young Animal in uscita il 10 settembre 2021.

Mancano quindi pochi giorni, con Berserk 364 presentato anche da un'anteprima molto spoiler. La rivista Young Animal però sembra essere già arrivata a qualcuno prima del previsto, e una delle persone che è riuscita a mettere le mani sopra in anticipo è il noto Ryokutya. Il leaker giapponese sul suo blog sovente scrive commenti criptici ed enigmatici sui capitoli che legge in anticipo senza spoilerare troppo e sembra che l'abbia fatto anche per l'uscita di Berserk 364.

Il suo commento spoiler sul capitolo 364 di Berserk è questo: "Ho letto l'ultimo capitolo uscito di Berserk, il 364. I due sono uguali, e qui... ma il continuo ormai... (solo lacrime). È davvero un peccato, che tristezza. Le mie più sentite condoglianze."

Con "l'ultimo capitolo uscito di Berserk", Ryokutya non si riferisce alla fine, visto il termine utilizzato in giapponese, ma semplicemente alla pubblicazione più recente. Per la questione de "i due sono uguali", invece, il termine utilizzato sembra indicare un personaggio che è in realtà un'altra persona, confermando quindi alcune teorie sull'anteprima di Berserk 364 dello scorso mese. Per il continuo, invece, Ryokutya non si sbilancia troppo nel commento, non confermando né smentendo la fine di Berserk.

L'attesa si fa sempre più pressante e, tra qualche giorno, conosceremo il destino del manga.