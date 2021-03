Spoiler per Black Clover 170: che succede al termine della battaglia? Il futuro dell'anime

La battaglia tra i Cavalieri Magici del Regno di Clover e la Triade Oscura del Regno di Spade sta per giungere al termine, così come la serie animata di Black Clover, giunta a un clamoroso stop nonostante sia al suo punto più alto. L'episodio 170 dell'anime mostra agli spettatori le conseguenze dello scontro, fornendo alcuni indizi sul futuro.

Gli ultimi episodi di Black Clover hanno regalato agli spettatori un'. Mentre i potenti maghi dell'Alba Dorata sono stati immediatamente sopraffatti da Zenon Zogratis, il Regno di Heart e il Toro Nero hanno lottato fino allo stremo delle forze con i restanti due membri della Triade Oscura.Intenzionata a, Vanica Zogratis ha affrontato Mimosa Vermilion e Noelle Silva, che per un breve è riuscita a tenere testa all'avversario grazie alla nuova forma dell'armatura Valchiria Il Toro Nero, invece, ha affrontato il più potente membro della triade, ossia Dante. All'ospite del diavolo Lucifero è riuscito a contrapporsi unicamente, il quale aiutato da Asta gli ha inferto un duro colpo utilizzando la sua tecnica più potente . Nonostante ciò, Dante è parso invincibile, portando a termine la sua oscura missione.Nella sinossi dell'episodio 170, che porterà l'anime alla sua conclusione, si osservano. "A causa dell'incantesimo usato da Nacht, il diavolo che ha concesso il suo potere ad Asta è emerso. Per padroneggiarne il potere, Asta ha bisogno di combattere e sconfiggere il diavolo. Improvvisamente il protagonista fa qualcosa di pazzesco"."Nel frattempo, Yuno, Noelle e gli altri, per vendicarsi della Triade Oscura cercano di ottenere ancora più potere. Per salvare Yami e tutti coloro che sono stati portati via e per salvare il mondo dalla minaccia dei diavoli, una nuova storia ha inizio".Vi ricordiamo ancora una volta che la puntata, intitolata "Futuro Distante", segnerà loIl manga, invece proseguirà. Ecco spoiler e immagini per Black Clover 284