Spoiler di Black Clover 287: riassunto e immagini, la forza di Nacht

Pur essendo un personaggio inserito da molto poco tempo in Black Clover, Nacht si è ritagliato uno spazio di assoluto rilievo. Dopo aver fatto da maestro ad Asta, si è gettato in battaglia col nemico dove è stato messo all'angolo. Il passato di Nacht ci ha aiutato a fare chiarezza sul personaggio e sulla sua determinazione.

Questa determinazione non potrebbe bastare, come mostrano gli spoiler di Black Clover 287. Il manga, che questa settimana su Weekly Shonen Jump ha sia una copertina che una pagina a colori d'apertura, è stato rivelato da alcuni leak, le cui immagini possono essere trovate nella galleria in basso.

Nacht è pronto a morire pur di uccidere i due demoni che ha di fronte. Tuttavia la sua tecnica sembra non aver avuto molto effetto contro il duo di mostri, e sembra sul punto di morire. Sfruttando una nuova Devil Union Mode tenta ancora una volta di guadagnare tempo, ma le due creature lo mettono ancora una volta al tappeto, rivelando tra l'altro di star solo giocando.

Quando sembra ormai giunta la morte di Nacht, dal nulla appare Asta nella sua Devil Union Mode con Licht. Il protagonista di Black Clover salva appena in tempo il vice capitano, iniziando la battaglia contro i due demoni.