Spoiler per Black Clover 332: comincia la saga finale

Dopo ben tre mesi di pausa, la serie manga di Black Clover torna ad agosto. Con il capitolo 332, l'autore Yuki Tabata introduce i suoi lettori alla saga finale dell'opera. Ecco quello che accadrà nelle prossime pagine di Black Clover.

In vista dell'imminente uscita, in rete sono cominciate a trapelare i primi leak sul capitolo 332 di Black Clover. Il salto temporale, di un anno e tre mesi, è stato confermato.

Il ritorno di Black Clover, si apre con Lucifero, al settimo cancello degli Inferi, che blatera su quanto potente sia la sua magia. La scena, si sposta poi su Asta, che viene promosso a cavaliere magico anziano. Anche Yuno è stato promosso, ma attualmente si trova in viaggio in missione.

La scomparsa di Damnatio, ha bloccato le ricerche sull'ultimo diavolo. Nel frattempo, la gente di Clover si interroga sull'assenza dell'Imperatore Magico. Asta, ipotizza che il successore di Julius dovrebbe essere uno tra Nozel, Fuegoleon o Mereoleona. Il comandante dell'Aquila d'Argento, a riguardo afferma che è tutto in sospeso.

Yami, continua a chiedersi il motivo per cui Charlotte si comporti in modo ambiguo nei suoi confronti. Finral, rivela a Yami che Charlotte ha confessato il suo amore mentre lui si trovava in fin di vita. Yami, si interroga se davvero sia così.

Fuegoleon, rivela ad Asta che le persone ancora diffidano della sua Devil union, ma che il suo mrito deve essere riconosciuto. Asta, a quel punto, decide di confessare il suo amore a Sorella Lily, che rifiuta nuovamente la proposta di matrimonio. Asta, accetta il rifiuto e ripromette di diventare Imperatore Magico. Improvvisamente, Lucius Zogratis si rivela di fronte ad Asta.