Spoiler per Black Clover 353: trionfali celebrazioni nel Paese del Sole

L'arco narrativo nel Paese del Sole sembra essere giunto alla conclusione, ma non prima di una grande e trionfale festa che anticipa il giorno del giudizio di Lucius Zogratis. Asta, che in breve tempo ha appresso la tecnica dello Zetten, è desideroso di tornare a casa. Ma è realmente possibile tornare a Clover?

In attesa dell'uscita ufficiale del capitolo, in rete sono emersi gli spoiler per Black Clover 353. Scopriamo dunque cosa accadrà nelle prossime pagine del manga di Yuki Tabata dopo la grande vittoria in Black Clover 352.

Il cielo sopra la Terra del Sole finalmente si schiarisce e i suoi cittadini possono festeggiare lo scampato pericolo. Lo shogun dice ad Asta che grazie alla sua anti-magia è riuscito a tagliare le nuvole magiche che coprivano costantemente l'isola Goshu a causa della presenza del drago a cinque teste. Ryuya ringrazia dunque il ragazzo per il suo operato.

Asta chiederà poi allo shogun se conosca un modo per permettergli di fare ritorno a casa. Ryuya dice che i maghi del Toro Nero stanno cercando un modo per portarlo indietro e che Asta non può far altro che aspettare. Asta confida nei suoi compagni e aspetterà che lo traggano in salvo. A quel punto può cominciare una grande festa che celebra la vittoria dello shogun, dei Ryuzen e di Asta.

Durante la festa, Asta si ubriacherà con del sake, ma sosterrà una discussione interessante. Ichika chiederà scusa per aver insultato Sukehiro, riferendosi per la prima volta a lui con l'appellativo di fratello, ma la risposta imbarazzante di Asta la farà allontanare. La ragazza ha finalmente superato la rabbia interiore simboleggiata nella cover di Black Clover n. 34.

La bambola Ochaarmie porterà da mangiare a tutti i presenti, ma Yosuga chiede ad Asta di presentarle una bella ragazza di Clover in grado di usare la magia di fuoco. Asta penserà subito a Mereoleona

Asta continuerà a bere e i Ryuzen lo porteranno alle terme per farlo riprendere. Nelle acque termali è tuttavia già immersa Ichika, la quale per l'imbarazzo generato dalla nudità fuggirà via. Il giorno dopo Asta tenterà di chiedere scusa per l'incidente, ma Ichika risponde che dovrà assumersi la responsabilità di ciò che ha fatto. Asta non capirà questa risposta, ma d'accordo con i 7 Ryuzen decide di allenarsi per i prossimi tre giorni.