Spoiler per Black Clover 369, il ritorno trionfante del Toro Nero

Il capitolo 369 di Black Clover, intitolato "Fronte unito", uscirà il 25 dicembre 2023. Tuttavia, gli spoiler e le fughe di notizie che sono già emersi online rivelano che il capitolo mostrerà alcuni personaggi fare il loro ritorno sul campo di battaglia.

Nel capitolo precedente, Asta, Ichika e il Toro Nero erano arrivati sul campo di battaglia nel Regno di Clover. Ichika e Nacht erano andati in aiuto di Yami Sukehiro a combattere il paladino Morgen Faust, mentre Asta aveva salvato Yuno da Lucius Zogratis.

Gli spoiler del capitolo 369 di Black Clover mostrano Asta e Yuno allearsi per combattere Lucius Zogratis che nel frattempo ha utilizzato la magia per far comparire altre due versioni di sé stesso. Il Lucius apparso nelle anticipazioni del capitolo è tranquillo e, nonostante il ritorno di Asta e del Toro Nero, sa di essere ancora in vantaggio. Il villain ha infatti ancora a disposizione dozzine di angeli, tre Paladini e undici versioni di se stesso. Inoltre, gli spoiler del capitolo 369 mostrano un flashback in cui Ichika Yami si mostra preoccupata per Asta dopo che quest'ultimo ha condiviso il suo potere Anti-Magia in Black Clover 367 con i suoi amici.

Insomma, nel nuovo capitolo di Black Clover avranno luogo diverse battaglie senza esclusione di colpi, nelle quali si decideranno le sorti del regno di Clover. L'ingresso in scena del Toro Nero e di Ichika potrebbe risultare di fondamentale importanza nello scontro contro Lucius Zogratis. Non resta che aspettare Natale per vedere Asta e i suoi amici nuovamente in azione.