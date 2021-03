Spoiler per Black Clover: l'obiettivo della Triade Oscura e l'avvenire dei protagonisti

Con solo quattro appuntamenti mancanti, l'anime di Black Clover si avvicina sempre più alla momentanea conclusione. L'assalto su più fronti della Triade Oscura è stato terribile, ma qual è il vero obiettivo del Regno di Spade? Scopriamo il loro intento e come risponderanno Asta e gli altri maghi di Clover nelle sinossi delle prossime puntate.

Intitolato "Stirring of the Strong", l'episodio 168 vedrà un importante debutto, il quale si rivelerà essere fondamentale per la crescita di Asta. La puntata è diretta da Matsuo Asami, mentre lo storyboard e la supervisione delle animazioni sono stati affidati rispettivamente a Yukihiro Matsuhita e Sakae Inaba.

"Per eseguire il rituale dell'avvento di Qliphoth, Yami Sukehiro del Toro Nero e William Vangeance dell'Alba Dorata devono essere portati nel Regno di Spade. Nacht Faust, misterioso mago e ospite di un diavolo, appare improvvisamente davanti ad Asta. Questa figura dice al protagonista che gli insegnerà a utilizzare il suo potere del diavolo. Nel frattempo, nel Regno di Clover si tiene un incontro tra i leader dei cavalieri magici. Yuno si unisce alla riunione in qualità di vice capitano dell'Alba Dorata".

Nel penultimo episodio, invece, il 169esimo, scopriamo cosa è accaduto al resto dei protagonisti. Il direttore della puntata è Tazumi Mukaiyama, mentro lo storyboard è affidato a Yoshihisa Iida.

"Durante la battaglia nel Regno di Hearts, Noelle e i suoi compagni di squadra sono stati colpiti da una violenta esplosione causata dalla magia di Vanica Zogratis. I protagonisti si risvegliano in un luogo in cui si trovava la tribù degli elfi e fanno degli incontri inaspettati. Nel mentre, Asta decide di imparare la magia del diavolo da Nacht, ma il metodo è pericoloso e implica l'utilizzo della magia proibita. Ma al fine di padroneggiare il potere del diavolo e sconfiggere la Triade Oscura, deve superare questa sfida a tutti i costi".



In attesa di questi avvenimenti, ecco preview e immagini per Black Clover 167. Ma non solo, scopriamo gli spoiler di Black Clover 170, ultimo appuntamento dell'anime.