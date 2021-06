Spoiler per Boruto 59: l'azione lascia spazio a tanti dialoghi

In uscita il 20 giugno alle ore 17:00 su MangaPlus, piattaforma online di Shueisha, il capitolo 59 di Boruto: Naruto Next Generations sarà ancora una volta privo di azione. Negli spoiler emersi in rete, infatti, è possibile notare come i combattimenti abbiano lasciato spazio a tanti dialoghi.

Intitolato "Cavalieri", il capitolo 59 dell'opera di Masashi Kishimoto si dividerà su due fronti. Da una parte verrà dato spazio ai ninja della Foglia e dall'altra la scena sarà dominata da Code e il suo nuovo gruppo.

Nel corso di questo capitolo, Boruto, Sarada, Mitsuki, Naruto e Sasuke non troveranno alcuno spazio, l'attenzione è tutta per Kawaki, Amado e Sumire. Nonostante abbia abbandonato l'Organizzazione Kara da ormai diverso tempo, il giovane ragazzo è ancora vittima d'incubi. Durante il sonno, questa volta sogna Code, il quale era invidioso delle attenzioni che Jigen gli rivolgeva.

In seguito, Amado afferma che Code al momento potrebbe uccidere facilmente l'Hokage e che difficilmente Kawaki e Boruto riusciranno a trasmettergli il loro Karma. L'unica soluzione, dal punto di vista dello scienziato, è potenziare il corpo di Kawaki con un nuovo Karma.

Al termine di questo dialogo, il capitolo rivolge l'attenzione a Code ed Eida. A quanto pare, la donna non è una gran combattente, la sua unica abilità è un taijutsu piuttosto basilare. Tuttavia, Eida possiede due "Cavalieri", da cui prende il nome il capitolo. Il primo è Code, mentre il secondo è Daemon, suo fratellino minore.

Quando Code ed Eida riescono a risvegliare Daemon dal suo pod, si scopre che la potenza del ragazzo si basa sull'istinto omicida di chi ha di fronte. Lentamente, Code si sta circondando di nuovi alleati. Nel prossimo capitolo scoppierà finalmente la battaglia tra le due forze? Nel frattempo, nel capitolo 58 di Boruto il protagonista ha acquisito un jutsu particolare. Riviviamo il capitolo 58 di Boruto nel video di V-Jump.