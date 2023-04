Spoiler per Boruto 80: lo Sharingan Ipnotico del Clan Uchiha

Il potere divino di Eida ha riscritto la storia di Kawaki nel capitolo 79 di Boruto. La serie manga di Kishimoto ha sorpreso i lettori con un deciso e clamoroso colpo di scena, ma cosa succederà ora che il figlio di Naruto è diventato un villain? In rete cominciano a circolare i primi spoiler per Boruto 80, in uscita il 20 aprile.

La copertina del capitolo, che trovate in calce all'articolo, è dedicata a Sarada Uchiha, che giocherà un ruolo decisivo nelle pagine scritte da Kishimoto. Proseguirà la fuga di Boruto, ma Shikamaru chiederà a Eida se sia stato davvero il ragazzo a uccidere Naruto. Kawaki prenderà Eida per il bavero, costringendola a dare risposta affermativa. Shikamaru farà dunque un annuncio pubblico in cui verrà detto che Boruto ha ucciso Naruto.

A questa notizia, Sarada crollerà per terra, mentre Mitsuki continuerà a inseguire il suo ex migliore amico. Eida chiede a Kawaki il motivo per cui si è spinto fino a quel punto. Il ragazzo ribadisce che ucciderà Boruto e poi libererà Naruto.

Sarada incontrerà suo padre Sasuke, anch'egli caduto sotto l'influenza dell'Onnipotenza di Eida. L'unica altra persona a non essere influenzata da questa abilità è Sumire. La giovane kunoichi spiega a Sarada l'accaduto e afferma che solo loro possono salvare la vita di Boruto, il quale nel mentre sta affrontando il Team 10.

Sarada proverà a convincere disperatamente suo padre, ma Sasuke sembra non voler sentire ragioni. Tuttavia, quando Sarada sblocca il suo Mangekyo Sharingan, Sasuke sembra convincersi delle parole della figlia.

Sasuke raggiunge Boruto e lo porta via raccontandogli di come crede sia avvenuto il suo primo incontro con Kawaki e di come insieme abbiano sconfitto Momoshiki. Sasuke però dice di non fidarsi dei suoi ricordi, poiché il suo coprifronte è nelle mani di Boruto. Inoltre, si fida delle parole di Sarada ed è disposto a rischiare la vita pur di accontentare le sue richieste.

Boruto sorriderà, affermando di aver ereditato la Volontà del Fuoco da suo padre, sua madre e suo nonno. Nelle ultime pagine del capitolo, Boruto si prepara a un nuovo allenamento che gli permetterà di diventare più forte e sconfiggere Kawaki. Nel mentre, Code pianifica la sua vendetta.

Il capitolo 80 di Boruto metterà un punto momentaneo all'opera. Non uscirà infatti un nuovo capitolo nel mese di maggio. Il manga di Boruto tornerà ad agosto 2023, dopo tre mesi di pausa. Kishimoto è infatti al lavoro sul manga prequel di Naruto con Minato come protagonista.