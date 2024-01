Spoiler per Boruto: Two Blue Vortex 6, la grande bugia sta per venire a galla

Con l'avvento di Two Blue Vortex, Boruto ha agguantato la testa della classifica dei più letti di MangaPlus scavalcando hit come ONE PIECE e Jujutsu Kaisen. La serie post time-skip di Masashi Kishimoto deve però ora confermare le sue brillanti premesse. Cosa succederà a Konoha? Scopriamo gli spoiler di Boruto: Two Blue Vortex 6.

In Boruto: Two Blue Vortex 5 abbiamo scoperto le prede degli Shinju e il destino di Sasuke Uchiha. Il cliffhanger finale ci lasciava con Boruto che faceva ritorno al Villaggio della Foglia per riunirsi a Sarada e Sumire, le uniche a conoscenza della verità, ma ora?

Il capitolo 6 di Boruto: Two Blue Vortex non riprenderà da quel punto ma farà un piccolissimo passo all'indietro. Dopo la battaglia, Shikamaru chiese consiglio agli anziani di Konoha, i quali sono fortemente decisi a uccidere Boruto nonostante il suo prezioso aiuto contro Code. Scopriamo anche che Shikamaru non è a tutti gli effetti l'Ottavo Hokage, ma un Hokage provvisorio. Vediamo poi Shikamaru in udienza con Ino Yamanaka.

Altrove, Eida illustra a Kawaki la minaccia degli Shinju. È Daemon a lanciare l'allarme. Qualora gli abitanti di Konoha si rendessero conto che gli Shinju sono lì per consumare Naruto Uzumaki, la bugia di Eida e Kawaki verrebbe a galla.

La scena torna poi all'incontro tra Boruto, Sarada e Sumire. Il giovane Uzumaki non ha molto tempo a disposizione per restare con loro, poiché presto Kawaki avvertirà la sua presenza. Dunque, rivela a Sarada le condizioni di suo padre Sasuke e spiega il mutamento degli Shinju.

A quel punto, però, Shikamaru si mette in contatto telepatico – attraverso Ino – con Boruto. L'Hokage provvisorio avverte di allontanarsi immediatamente, poiché sta per essere avvicinato da un pericoloso inseguitore. È in quel momento – come avevamo visto dagli spoiler iniziali per Boruto: Two Blue Vortex 6 – che Mitsuki fa il suo ingresso in scena con la Sage Mode attiva. Il combattimento con l'amico è inevitabile, ma Boruto riesce a fuggire con il Flying Raijin. Restando in contatto telepatico, Shikamaru sembra pronto a mettere in discussione i suoi ricordi. Tuttavia, Mitsuki si mette a caccia di Boruto.