Spoiler per Boruto: Two Blue Vortex 7: una scoperta devastante

Con l'avvento di Boruto: Two Blue Vortex e il time skip, il manga di Masashi Kishimoto ha cambiato passo. L'opera sui ninja si è fatta più oscura, ma anche più avvincente. Ma che cosa succederà ora che quel membro del Team 7 si è messo sulle tracce di Boruto Uzumaki?

Boruto: Two Blue Vortex 7 uscirà martedì 20 febbraio su MangaPlus, ma da oggi sono già trapelati gli spoiler del capitolo. Come procederà la storia?

Il capitolo 7 di Boruto: Two Blue Vortex si apre con il dilemma di Mitsuki già visto nell'anteprima ufficiale. Mitsuki è come la luna e in quanto tale ha bisogno che il sole Kawaki rifletta su di lui la sua luce.

Comincia finalmente lo scontro tra Mitsuki e Boruto, ma l'Uzumaki si rivela su tutt'altro livello. Nonostante la Sage Mode, Mitsuki soccombe in breve tempo a Boruto, che però risparmia l'ex amico. In Mitsuki sorgono dunque dei dubbi sulla vera identità di Boruto, che rivela che il Settimo Hokage è ancora vivo. Anche Shikamaru e Ino ascoltano la conversazione tra i due e il futuro Ottavo Hokage comprende la verità sull'Onnipotenza di Eida. A ogni modo, pare che tutti si scorderanno presto di questa rivelazione, poiché il jutsu divino di Eida tornerà ad annebbiare le loro menti.

Infine, il capitolo 7 di Boruto: Two Blue Vortex si sposterà sul nascondiglio degli Alberi Divini, dove il misterioso leader Hidari intende ancora uccidere Naruto Uzumaki.