Spoiler per Boruto: Two Blue Vortex 8, comincia una battaglia epocale a Konoha

Boruto: Two Blue Vortex ha finalmente riavvicinato il grande pubblico. Il salto temporale non ha solamente cambiato la vita del protagonista, trasformandolo in una sorta di eroe dark più simile a Sasuke che a suo padre Naruto, ma ha anche dato il via a un susseguirsi di eventi adrenalinici che proseguiranno anche nel prossimo capitolo.

Dopo l'invasione di Konoha da parte di Code e lo scontro tra Boruto e Mitsuki, continuerà a non mancare l'azione. Gli spoiler di Boruto: Two Blue Vortex capitolo 8 prefigurano una battaglia epocale al Villaggio della Foglia.

La cover di Boruto: Two Blue Vortex 8 è dedicata allo Shinju Jura e il capitolo riprenderà con Eida che osserva la conversazione tra Boruto e Mitsuki attraverso il suo Senrigan. Al fianco di Kawaki e Delta, la ragazza ex alleata di Code rivelerà loro la posizione dell'Uzumaki. In conversazione con l'Ottavo Hokage, Boruto riuscirà comunque a fuggire prima di un nuovo scontro.

A quel punto vedremo Mitsuki conversare con Eida, forse a riguardo dello scambio avuto con Boruto, e poi Jura usare la sua abilità per raggiungere Konoha fuoriuscendo dai marchi di uno dei Claw Grimes. Con lui, ci sarà anche Hidari, lo Shinju copia di Sasuke Uchiha.

Jura e Hidari faranno il loro ingresso a Konoha, ma verranno percepiti da Ino. Le guardie poste all'ingresso del villaggio, comunque, verranno eliminate istantaneamente. I due nemici esploreranno una libreria – come avevamo potuto vedere dall'anteprima ufficiale di Boruto: Two Blue Vortex 8 -, ma verranno nuovamente attaccati, questa volta da Kawaki e Delta.

Kawaki affronterà Jura, ma verrà messo K.O. dopo pochissimo. Arriveranno i rinforzi, la squadra Ino-Shika-Cho accompagnata da Himawari Uzumaki. Gli Shinju percepiranno in lei il chakra di un Cercoterio. Che la piccola Himawari abbia ereditato la Volpe a Nove Code Kurama da suo padre Naruto? Gli spoiler terminano qui, ma vi ricordiamo che l'uscita di Boruto: Two Blue Vortex 8 è ufficialmente prevista per il 20 marzo 2024.

