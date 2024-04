Spoiler di Boruto: Two Blue Vortex 9: sì, torna proprio LUI!

Manca ormai davvero poco all’uscita del capitolo 9 di Boruto: Two Blue Vortex, fissata per il 18 aprile 2024 alle 17 sulla piattaforma MangaPlus, e in attesa di scoprire il destino di Konoha dopo l’assalto degli Shinju, le prime tavole emerse in rete hanno anticipato un colpo di scena a dir poco incredibile. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

La diffusione di una tavola in anteprima sul sito ufficiale della serie, diventata ormai una tradizione degli ultimi capitoli, ha mostrato un nuovo confronto tra Boruto e Kawaki, all’intero delle mura del villaggio della Foglia, e quando l’antagonista attiva l’arte oculare tipica di Isshiki Otsutsuki per scagliare contro Boruto alcuni oggetti con la certezza di colpirlo, quest’ultimo riesce con semplicità a schivarli. Un’impresa sorprendente, che ha profondamente colpito i lettori, dato che nemmeno ninja dall’enorme esperienza come Naruto o Sasuke sono riusciti a contrastare un attacco del genere durante il combattimento con Isshiki/Jigen.

La grande novità, infatti, è arrivata con la condivisione in rete di alcune tavole, riportate nei post in calce, dove Boruto fronteggia e manda al tappeto Kawaki senza difficoltà, dopo una battaglia che occupa gran parte del capitolo, lasciando poi spazio a un ritorno inaspettato. Nell’ultima tavola, che chiude il capitolo, infatti, un piccolo Kurama sembra parlare con Himawari, confermando le teorie secondo cui la giovane Uzumaki avrebbe ereditato parte del chakra della volpe dal padre.

Dopotutto, come abbiamo visto in precedenza, Jura è stato attirato dal chakra singolare di Himawari, credendo che fosse Naruto, il suo reale obiettivo. Inoltre, sembra che il leader degli Shinju sia in grado di generare la teriosfera, una delle tecniche più potenti delle forze portanti, dagli occhi.

