Spoiler del capitolo 344 di The Seven Deadly Sins: il finale è dietro l'angolo

Era già da un anno che si sapeva della fine imminente di The Seven Deadly Sins. Il manga di Nakaba Suzuki dapprima aveva come deadline l'estate 2019, ma l'autore con un colpo di coda prolungò in modo imprevista la storia. L'ufficialità della fine stavolta è arrivata per certo con il volume 40 di The Seven Deadly Sins, penultimo del manga.

Il capitolo 343 di The Seven Deadly Sins aveva fatto proseguire lo scontro con Cath che, improvvisamente, è stato battuto. E la conferma è arrivata anche con i primi spoiler di The Seven Deadly Sins 344 che vedono il gruppo di protagonisti di nuovo a Lioness. Meliodas, Elizabeth, Ban, Elaine, Hawk, King, Diane e Gowther si ritrovano a un incrocio e si salutano: il gruppo infatti si divide e ognuno prende la propria strada.

Da una parte abbiamo Meliodas ed Elizabeth che, insieme a Hawks, rimarranno momentaneamente a Lioness; ci sono poi le altre due coppie, Ban ed Elaine, Diane e King, con altri due percorsi diversi; c'è infine Gowther che, da solo, intraprende un altro viaggio. Il terzetto che rimane alla capitale si divide quasi subito quando Hawks decide di allontanarsi dai due amanti protagonisti di The Seven Deadly Sins quando questi si dirigono al palazzo reale da Re Bartra. Il sovrano avvisa i due di voler vedere un nipote.

Nel frattempo, Hawk si aggira per le strade della città quando un fenomeno inspiegabile lo porta in un altro mondo. Dopo alcune peripezie si scontra con una figura enorme che, una volta andata via la nube di polvere, si rivela essere il fratello Wild. I due piangono e si abbracciano mentre viene anticipato il titolo del capitolo 345 di The Seven Deadly Sins, "Ciò che si eredita". Tale capitolo sarà pubblicato su Weekly Shonen Magazine mercoledì 18 marzo e potrebbe essere l'ultimo del manga.