Spoiler completi per Boruto 72: un fato da riscrivere e un esercito pronto all'invasione

A pochissime ore dal rilascio ufficiale, programmato per il 19 agosto sulla piattaforma digitale Manga Plus e per il 20 agosto sulle pagine di V-Jump, di cosa accadrà in Boruto: Naruto Next Generations capitolo 72 sappiamo già praticamente tutto grazie ai leaker del web.

Gli spoiler di Boruto 72 ci portano a Konoha, dove Kawaki intrattiene una conversazione con Shikamaru e Naruto. Il ragazzo però non ascolta nessuno e considera Amado come un uomo morto. Questo suo modo di parlare impensierisce il Settimo Hokage, che nota il suo progressivo cambiamento. Il battibecco tra il trio viene interrotto dalla chiamata di Amado, il quale riferisce la situazione e comunica che entro quattro giorni farà ritorno al Villaggio della Foglia.

La scena si sposta nella stanzetta di Boruto, che viene convocato nell’ufficio dell’Hokage. Prima di andare, saluta e rassicura mamma Hinata, che piange preoccupata per lui e il suo futuro. Quando il ragazzo esce di casa, l’atmosfera cambia radicalmente. Il tempo pare fermarsi e al cospetto di Boruto ascende Momoshiki Ootsutsuki, che minaccia di tornare presto. Ribadisce inoltre che il destino del ragazzo è già scritto e che tra non molto perderà tutto quello che gli è caro. A quel punto, Momoshiki svanisce così come era comparso e Boruto viene raggiunto da Sarada e Mitsuki. La pagina a colori di Boruto 72 è dedicata proprio all’essere celeste.

Un nuovo cambio di pagina ci porta dalla parte di Code, il quale riesce a raggiungere la dimensione alternativa in cui è nascosta la Decacoda. Conversando con l’alleato Bug, afferma che il suo piano è quello di ridimensionare il Jubi in una forma maggiormente controllabile. Code allora ricopre la Decacoda con i suoi Claw Marks e la scinde in centinaia di piccoli pezzi che prendono la forma di soldati umanoidi simili agli Zetsu bianchi della Quarta Guerra Ninja. Inoltre, infonde in loro parte del suo chakra smisurato. Con una dimostrazione del potere di questi esseri, Code prepara il suo esercito per l’imminente guerra contro il Villaggio della Foglia.