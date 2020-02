Spoiler completi dal capitolo 260 di My Hero Academia: un altro eroe entra in scena

Si sta per avvicinare l'uscita di My Hero Academia capitolo 260, il quale sarà un altro mattone per gli eventi di larga portata che Horikoshi sta raccontando in questo frangente. Mentre la pubblicazione ufficiale avverrà domenica 9 febbraio alle ore 17:00 su MangaPlus, in rete sono già stati diffusi alcuni importanti spoiler del capitolo.

Mentre in Cina continuano le critiche a My Hero Academia, proprio dal paese del dragone emergono i primi spoiler sul capitolo 260 che viene addirittura condiviso in maniera completa. Dopo gli eventi della scorsa settimana, Endeavor avanza verso il dottor Maruta mentre questi tenta di fuggire nei corridoi dell'ospedale.

Tuttavia, Eraserhead è lì e lo blocca facilmente con una delle speciali bande elastiche. Mentre l'eroe lo osserva, il dottore sembra dimagrire e invecchiare di colpo, intanto che Tsukauchi e Present Mic gli si avvicinano per interrogarlo sul posto. I dottori dell'ospedale si mettono però in mezzo, separando gli eroi dal dottore ancora a terra. Si intravede in una vignetta anche l'eroina coniglio Mirko, ma la scena ritorna subito su Aizawa che con uno sguardo minaccioso cattura il dottore legandolo.

Ujiko inizia però a ridere all'improvviso mentre da un corridoio laterale iniziano a fare irruzione un gran numero di nomu. Uno di questi colpisce il cattivo, facendo notare che in realtà si tratta di un clone di Twice: il vero Shiga Maruta è nel suo laboratorio, già visto in precedenza, dove ci sono numerosi contenitori ricolmi di liquido ed esseri amorfi all'interno.

Maruta inizia la sua fuga dal posto mentre gli eroi, in particolare Mirko, si avvicinano facendosi strada tra i corridoi affollati di mostri. Mentre Ujiko si avvicina a John, il nomu capace di utilizzare un quirk di teletrasporto, le pareti del laboratorio vengono sfondate coinvolgendo nella distruzione anche il piccolo nomu.

Ora Mirko e Ujiko sono faccia a faccia, con quest'ultimo veramente spaventato. Sembra quindi che per il cattivo di My Hero Academia si arrivi veramente a una cattura a breve.