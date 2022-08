Spoiler completi per Dragon Ball Super 87: il ritorno dell'uomo nero

Venerdì 19 agosto, alle ore 17 in punto, su Manga Plus finalmente verrà rilasciato Dragon Ball Super 87, un capitolo che condurrà i lettori a una scoperta scioccante e al gran finale della saga di Granolah il Sopravvissuto. In attesa dell’uscita ufficiale, in rete è emerso il riepilogo completo di quel che accadrà nell’opera di Toyotaro.

Quando si pensava che la battaglia fosse ormai giunta al termine, i primi spoiler di Dragon Ball Super 87 ci hanno condotto verso una nuova minaccia. Come suggerisce il titolo ufficiale, Toyotaro rivela il vero guerriero più forte dell’universo.

Il capitolo 87 si apre con Goku e Vegeta che si ripromettono di allenarsi ancora più duramente e raggiungere i livelli toccati da Gas e Granolah. Quest’ultimo è però sfinito e paga le conseguenze del desiderio da lui espresso. Tuttavia, l’intervento di Monaito, che ottiene nuovi poteri curativi, permette al trio di combattenti di riacquistare le forze.

Quando Elec cerca di fuggire via, abbandonando suo fratello Gas, in Dragon Ball Super 87 fa il ritorno quell’antagonista. Monaito viene colpito alle spalle da un raggio laser: Gas è nuovamente tornato all’attacco, anche se ormai è così anziano che le sue ossa sono visibili. Mentre Goku e Vegeta tornano a combattere Gas, che però sembra uno zombie senza vita, Granolah piange la scomparsa di colui che lo ha cresciuto come un figlio.

Quando Gas si rende conto del mostro che è diventato a causa di suo fratello Elec, sul Pianeta Cereal compare l’Imperatore della galassia. Freezer, che rivela di aver sempre saputo del piano degli Heeters, entra in gioco.

A quanto pare, per tutto il tempo, Freezer si è allenato in una stanza dello spirito e del tempo e adesso è lui il guerriero più forte dell’universo. In Dragon Ball Super 87 si trasforma in Black Freezer e, con un pugno, mette in ginocchio Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego. Questa volta, però, non è lì per combattere con loro e, allontanandosi, li risparmia.

Grazie all’intervento di Whis, Monaito torna in vita. Granolah viene invitato ad allenarsi sul pianeta di Beerus, ma l’invito viene declinato. La saga di Granolah si chiude con Goku e Vegeta pronti a tornare a casa e allenarsi ancora più duramente.