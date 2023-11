Spoiler completi e immagini per ONE PIECE 1100: un addio emozionante

È questione di ancora una manciata di giorni e il manga di ONE PIECE taglierà un altro, importante traguardo, quello della pubblicazione del 1100° capitolo dell'opera. Come ci sorprenderà questa volta Eiichiro Oda? Il riassunto di ONE PIECE 1100 è già trapelato sul web, ma fate attenzione agli spoiler che seguono!

Il capitolo 1100 di ONE PIECE proseguirà il flashback su Kuma e si aprirà riprendendo dalla fine del precedente. Kizaru, accompagnato da alcuni Marine come Drake, scorteranno Saturn verso Vegapunk. L'Astro di Saggezza acconsentirà al trattamento di Kuma, conscio dei potenziali risvolti di una tale operazione, ma aggiungerà ulteriori 3 condizioni all'accordo. Kuma dovrà diventare un membro della Flotta dei Sette, rimpiazzo di un pirata sconosciuto sconfitto da Ace. Kuma dovrà diventare un'arma umana divenendo un cyborg. La mente di Kuma dovrà essere cancellata durante l'operazione. Vegapunk tenterà di ribellarsi, mentre Bartholomew accetterà piangendo di gioia poiché finalmente sua figlia avrà salva la vita.

Durante il periodo precedente all'operazione chirurgica, che per Bonney richiede un tempo di 6 mesi e per Kuma di 2 anni, il gruppetto formato anche da Vegapunk, Sentomaru e Kizaru formerà un legame d'amicizia.

Terminata l'operazione, Kuma saluterà per sempre Bonney pronunciando delle parole intrise d'emozione. "Grazie per essere nata, Bonney", sarà il saluto finale del 'Tiranno'. Il resto del capitolo si concentrerà su Kuma come Shicibukai e su una sua missione particolare che lo porterà dritto al Villaggio di Foosha nell'East Blue, luogo natale del piccolo Rufy. Per leggere il capitolo completo non ci resta che attendere l'uscita ufficiale di ONE PIECE 1100.