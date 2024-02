Spoiler completi per ONE PIECE 1109: un'evocazione oscura scuote Egghead

Come di consueto, prima dell'uscita effettiva del nuovo capitolo di One Piece, sono apparsi in rete degli spoiler che ne anticipano i punti salienti. Cosa accade nelle nuove pagine? Se non volete spoiler, non proseguite con la lettura di questa news.

A rivelare le informazioni sul capitolo 1109 ci ha pensato @pewpiece, un utente di X che è anche un fan sfegatato di One Piece. In un post pubblicato questa mattina, l’utente ha parlato di cosa accadrà nel capitolo, dall'inizio alla fine.

Il 1109, a quanto pare, riparte da dove si è chiuso il capitolo precedente, con la registrazione di Vegapunk pronta a rivelare la verità sul mondo. Innanzitutto, Vegapunk è accompagnato da Shaka e dagli altri "Satelliti".

Viene mostrato, inoltre, che le parole di Vegapunk si diffondono in tutto il mondo attraverso i lumacofoni della Marina, senza che nessuno possa spegnerli, con lo scienziato che dà anche 10 minuti di tempo alle persone in ascolto per preparare i propri lumacofoni a proiettare delle immagini sconvolgenti.

Nel frattempo, gli Astri di Saggezza stanno comunicando, forse telepaticamente, con Saturn, mentre Rufy gli tiene ancora stretta la testa. Chiedono se Vegapunk sia morto e Saturn conferma di averlo visto perire per mano di Kizaru.

Ed è proprio la morte di Vegapunk che (ipotizzano gli Astri) potrebbe aver innescato la registrazione che sta venendo diffusa in tutto il mondo. Il capitolo, poi, ci mostra varie città note ai fan di One Piece che si stanno preparando al meglio per assistere alle rivelazioni dell'ologramma di Vegapunk.

Intanto, Rufy combatte con Kizaru e Saturn, li colpisce e cerca di buttarli in mare, ma l'attacco non funziona: Kizaru si salva su una nave da battaglia e Saturn inizia a volare e a cercare di sferrare un calcio all'uomo di gomma, senza riuscirci. Il Gorosei annuncia di voler fermare Vegapunk prima che parli troppo e, all'improvviso, fulmini neri si abbattono su Egghead.

Mentre Rufy è scioccato nel vedere Saturn che evoca cerchi magici dai quali escono delle fiamme nere, Sanji osserva lo spettacolo terrificante, portando con sé il vero Vegapunk. Questi spoiler danno seguito all'esaltazione dei fan per i primi leak balenati online di One Piece 1109.