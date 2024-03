Spoiler completi per ONE PIECE 1111: in fuga dalla battaglia di Egghead

ONE PIECE viaggia verso il suo finale, anche se manca ancora moltissimo. La Saga dell'Isola del Futuro è entrata nel suo vivo, con Egghead che si è trasformata in un campo di battaglia su cui si combatte una guerra totale. Scopriamo come proseguirà la storia con gli spoiler di ONE PIECE 1111.

Il capitolo 1111 di ONE PIECE comincerà con Saint Mars che riuscirà ad attraversare le barriere del Labo Phase, luogo da cui presumibilmente sorge la comunicazione del dottor Vegapunk. La scena si sposterà, per tornare allo scontro tra Zoro e Lucci. Lo spadaccino ha inflitto il colpo del K.O., ma l'agente del CP0 si rifiuta di cadere. Sarà Jinbe a infliggere l'attacco decisivo, invitando lo spadaccino a raggiungere i Mugiwara.

Una volta che i due membri della ciurma di Rufy si saranno allontanati, sul luogo giungerà Saint Mars. L'astro avrà una conversazione con Rob Lucci, che chiederà di avere pietà nei confronti del collega Kaku. Il Gorosei dice che sarà difficile, poiché non presterà attenzione a quale insetto schiaccerà.

I riflettori torneranno su Rufy e Dorry e Brogy. I due giganti gli chiederanno di Nika, ma l'Imperatore non ha ancora le idee chiare sul suo Gear 5th. Il gruppetto intende raggiungere la nave dei Pirati Giganti, ma Saint Warcury li attaccherà con un'ondata pazzesca di Haki del Re Conquistatore. Rufy verrà stordito, e i due giganti cercheranno di allontanare l'Astro senza successo. Sarà Rufy, con una mazza da baseball, a permettere la fuga del trio.

Primi ad arrivare alla nave dei giganti sono Bonney e il suo gruppetto. Verranno però attaccati dai Vice Ammiragli della Marina. Kizaru è esausto e non può partecipare allo scontro, mentre Saint Mars raggiungerà la stanza dove si nasconde il Satellite York. Come visto dai primi spoiler di ONE PIECE 1111, l'Antico Robot si risveglierà scusandosi con Joy Boy. Le anticipazioni si chiudono qui, ma vi ricordiamo che ONE PIECE sta per entrare in una lunga pausa.

