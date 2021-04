Spoiler e copertina per Boruto 57: una storia d'amore porterà alla rovina Konoha?

Sebbene Jigen sia stato sconfitto, l'Organizzazione Kara di Boruto: Naruto Next Generations non è stata definitivamente sradicata. L'ultimo Interno rimasto in vita, Code, è deciso a vendicare il suo maestro e a eliminare i responsabili della sua morte, ma per far si che ciò si potesse realizzare, si è diretto alla ricerca di nuovi alleati.

Prima di perire, l'essenza vitale di Isshiki Otsutsuki aveva raggiunto Code, che ha ora iniziato una missione vendicativa. A quanto pare, l'Interno di Kara possiede un potere latente addirittura superiore a quello di Jigen. La sua forza, però, per volere del leader del gruppo criminale, era stata soppressa da Amado. Dunque, per poter sconfiggere Naruto, Sasuke, Kawaki, Boruto e i traditori di Kara, Code è partito alla ricerca di nuovi alleati.

Dopo aver trovato un luogo segreto in cui erano stati segretamente nascosti alcuni esperimenti dell'Organizzazione Kara, Code risveglia una sua vecchia conoscenza, Eida, protagonista dell'illustrazione a colori che fungerà da copertina per il capitolo 57 del manga di Boruto.

Eida, a quanto pare, possiede un potere micidiale, è in grado di sedurre qualsiasi persona, a patto che non si tratti di un Otsutsuki o di un qualcuno con cui condivide il sangue. Code ed Eida sembrano essere due amanti pronti a distruggere l'universo shinobi e hanno già progettato un piano per far si che questo accada: sedurre Kawaki e farlo diventare il "principe azzurro" di Eida. Questo potrebbe essere il motivo per cui Kawaki attaccherà Konoha in Boruto.