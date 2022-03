Spoiler e cover per Boruto 68, l'incontro di Amado: la Foglia ha un nuovo alleato?

I recenti avvenimenti del manga Boruto: Naruto Next Generations hanno sbalordito il fandom. Il giovane protagonista era stato dato per morto, salvo essere resuscitato da Momoshiki. Kawaki, invece, è tornato in possesso del Karma. Cosa accadrà adesso?

La battaglia con Code è giunta al termine senza un vero vincitore. L’erede di Isshiki è dovuto fuggire via senza riuscire a recuperare l’offerta per la Decacoda, in compenso però ha applicato uno dei suo marchi su Shikamaru. Dall’altra parte, gli shinobi della Foglia fanno ritorno a casa con diversi, grossi problemi da risolvere.

Kawaki, pur di proteggere il suo amato Hokage, è stato disposto a sacrificare suo fratello Boruto. Kawaki possiede il karma più forte di Boruto, ma a quale prezzo? Il ragazzo, dovrà dar conto dell’omicidio compiuto. Per quanto riguarda il figlio di Naruto, invece, è divenuto un Otsutsuki a tutti gli effetti. Tuttavia, non dovrà mai più preoccuparsi di Momoshiki.

La cover page del capitolo 68 di Boruto, che trovate in calce all’articolo, è dedicata al protagonista dell’opera. A petto nudo, mostra i segni del sigillo Karma. Oltre a questo artwork, in rete sono state leakkate alcune pagine del capitolo in uscita il 18 marzo.

Proprio come si supponeva, Amado stava lavorando a una copia di Delta, che ora finalmente prende vita. La cyborg che venne sconfitta dall’Hokage, questa volta si schiererà dalla parte di Konoha? Nel suo laboratorio, lo scienziato ex Kara avrà visite. Alla sua porta busserà Eida, la nuova alleata di Code. Amado è sconvolto alla sua visione, quale legame nascondono? La teoria di Boruto su Eida e Amado verrà confermata, oppure smentita?