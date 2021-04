Spoiler de L'Attacco dei Giganti 139: tutti i leak trapelati finora in rete

Tra pochi giorni si concluderà un'era, con un manga che rimarrà nella storia a prescindere dal finale. L'Attacco dei Giganti 139 sta infatti per essere pubblicato su Bessatsu Shonen Magazine e dopo oltre 11 anni e 7 mesi assisteremo al finale programmato da Hajime Isayama.

Finora la rivista ha pubblicato ufficialmente la copertina de L'Attacco dei Giganti 139 che aprirà il numero di aprile, ma non sono trapelati in rete i soliti spoiler precedenti all'uscita ufficiale. O almeno, non sono arrivati in rete leak confermati e quindi definitivi. Di seguito trovate gli spoiler de L'Attacco dei Giganti 139 ancora non confermati che negli ultimi giorni sono comparsi su alcune piattaforme.

Secondo il leaker Zekken, il capitolo finale si intitolerà "Shingeki no Kyojin" così come il nome del manga. La prima pagina mostra le memorie future dei giganti d'attacco, la scena continua con il seguito della decapitazione di Eren da parte di Mikasa. Mikasa continua a piangere mentre dice ad Armin che Eren è morto, e Ymir dice alla ragazza che può aggiustare tutto. La Mikasa adulta torna indietro nel tempo e incontra sia l'Eren adulto che le loro controparti bambine. Eren si scusa con Mikasa e dice che aggiusterà la linea temporale. La scena continua, Eren è nei sentieri con Ymir e le chiede qualcosa. I sentieri iniziano a crollare su loro stessi. L'ultima pagina mostra un Eren adulto che mantiene un bambino tra le mani, dicendogli "tu sei libero".

Un altro leaker rivela invece che Eren è il padre del bambino di Historia. Intanto viene rivelato il piano di Ymir e di come le servisse Eren per portarlo a termine. I sentieri si uniscono a qualcosa di non ben specificato. Ymir non era schiava del solo Re Fritz, Eren ottiene un nuovo corpo. Il tema centrale del capitolo sembra essere la libertà di scegliere e il volere di decidere come andare avanti con la propria vita. Flashback e spiegazioni su Eren e Ymir che parlano approfonditamente del piano e di come Historia non sia lì solo a guardare la situazione. La "maledizione di Ymir" non riguarda soltanto i 13 anni di vita dei giganti ma anche la storia che gli eldiani e gli altri hanno dovuto sopportare finora a causa di Ymir. Vengono tutti liberati dalla maledizione. Arrivano ulteriori spiegazioni sui mal di testa di Mikasa, sul perché la testa di Eren si trovava nel gigante colossale, sul perché la creatura luminosa ha comandato in quel modo i giganti. Annie usa un potere sconosciuto forse legato al Gigante Femmina.

Un altro leaker riporta invece quanto segue. Eren porta Armin nei sentieri. Si vedono gli eventi passati e continua la conversazione mentre guardano il mare. Armin colpisce Eren. Dopo un cambio di scena, Armin abbraccia Eren e si siede per l'ultimo addi. Armin si sveglia e vede Mikasa. I giganti ritornano tutti umani, stanno tutti bene. Levi ha visto Hanji e gli altri nei sentieri. Jean e Connie hanno visto Sasha sorridere nei sentieri. Reiner e la madre si riabbracciano. Armin deve occuparsi delle ultime cose. Mikasa prende il comando. Qualche anno dopo, la regina regge il bambino tra le braccia per festeggiare il suo compleanno con un uomo misterioso. Gli altri sono cresciuti e vanno a Lena con una barca. Gabi e Falco sono con il capitano in sedia a rotelle. Gli uccelli volano nel cielo sopra la nave. C'è anche un altro uccello particolare ma non si sa dove sia. Mikasa è seduta vicina all'albero dove c'è una tomba. L'uccello arriva e picchietta sulla sciarpa di Mikasa, volando poi via.

È trapelata inoltre un'immagine che mostra un confronto tra un Eren adulto e un Eren bambino nei sentieri, slegata dagli altri spoiler ma che sembra essere manipolata e quindi falsa. Ricordiamo che questi spoiler de L'Attacco dei Giganti 139 non sono confermati e pertanto vanno presi con le pinze. L'unico spoiler finora confermato è la pagina che Hajime Isayama fece trapelare nel 2018. L'ultima pagina de L'Attacco dei Giganti che potete osservare in basso vede una persona con i capelli neri e lunghi reggere un bambino dicendogli "tu sei libero".

L'Attacco dei Giganti 139 sarà pubblicato su Crunchyroll in inglese il 9 aprile 2021.