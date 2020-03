Spoiler di Dragon Ball Super 58: in rete trapela l'ultima fantastica tavola del capitolo

Abbiamo assistito a diversi scontri con Molo, il nuovo cattivo di Dragon Ball Super e presente al momento solo nel manga scritto e disegnato da Toyotaro. Ma nessuno crea più eccitazione di quello che sta per arrivare e che vedrà tutti i combattenti in gioco al massimo delle forze e con tantissime tecniche a disposizione.

Goku ha terminato l'allenamento con Merus e negli scorsi capitoli di Dragon Ball Super ha impiegato un po' di tempo per raggiungere la Terra. Alla fine ce l'ha fatta e ha salvato Crilin all'ultimo secondo da un attacco nemico. Negli spoiler finora trapelati di Dragon Ball Super abbiamo potuto vedere Goku che sconfiggeva agilmente gli altri nemici mentre sul finale si recava da Molo.

Proprio questo finale, disponibile prima solo in forma testuale, adesso è stato leakato in rete con le ultime due pagine del capitolo 58 di Dragon Ball Super. Come possiamo vedere nel tweet in calce, Molo beffardo sorride alla posa tranquilla del nemico. Tuttavia Goku mentre si rilassa dà il via alla sua trasformazione, sprigionando un'aura che lascia Molo sorpreso. Goku ha finalmente conquistato la padronanza della prima forma dell'Ultra Istinto, chiamato nell'ultima vignetta "Omen".

Probabilmente il protagonista non è ancora riuscito a controllare completamente la tecnica, la serberà come asso nella manica più avanti oppure l'Omen basterà a contenere la furia di Molo? Il capitolo 58 di Dragon Ball Super sarà pubblicato il 20 marzo alle ore 16:00 su MangaPlus.