Spoiler di Dragon Ball Super 58: svelate in anticipo bozze e alcune scene

Dragon Ball Super sta mettendo in scena l'arco di Molo, completamente inedito nell'anime e portato avanti dal mangaka Toyotaro. È già da più di un anno che il nemico dalle sembianze caprine sta mettendo in difficoltà Goku, Vegeta e l'intero universo a causa dei suoi poteri. Adesso però c'è l'ultima possibilità di vedere l'avversario sconfitto.

Il capitolo 58 di Dragon Ball Super sarà un altro tassello importante verso la realizzazione di quest'ultima possibilità per i protagonisti. Abbiamo visto Goku arrivare appena in tempo per salvare Crilin e mettere al tappeto la fusione tripla delle tre seguaci di Molo. Con i primi spoiler di Dragon Ball Super 58 che potete vedere in calce proseguirà la battaglia tra le forze terrestri e quelle criminali.

Crilin e Muten ringraziano ovviamente Goku per l'intervento mentre la Polizia Galattica si occupa di ammanettare e rendere inoffensive le tre guerriere appena messe al tappeto. Crilin chiede a Goku se i suoi allenamenti gli hanno permesso di sviluppare un potere capace di tenere testa a quello di Molo e il protagonista di Dragon Ball Super risponde che pensa di poterlo battere.

Goku utilizza di nuovo il teletrasporto per andare ad aiutare gli altri compagni e si reca nel luogo dove stanno combattendo Yamcha, Tenshinhan e Jiaozi. Il trio è in difficoltà ma Goku appare e sconfigge Zavyogi con un solo pugno, lasciando allibiti i terrestri. Il saiyan lascia ai suoi compagni il compito di occuparsi del criminale mentre lui si dirige verso il campo di battaglia principale. Non è dato sapere se queste scene compongano anche il finale del capitolo o solamente la prima parte.

Dragon Ball Super 58 sarà pubblicato su MangaPlus il 20 marzo alle ore 16:00 in lingua inglese e spagnola.