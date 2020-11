Spoiler di Dragon Ball Super 66: Goku contro Molo volgerà al termine

La prossima settimana arriverà Dragon Ball Super 66 su MangaPlus. Ormai la saga di Molo volge al termine come si può notare dalla piega che ha preso la storia. Questa ipotesi è stata confermata a più riprese dall'editor Uchida di V-Jump che segue la storia intessuta da Toyotaro e Akira Toriyama.

Ma come di consueto, circa una settimana prima della pubblicazione ufficiale, la rivista ha fornito pubblicamente le prime bozze spoiler di Dragon Ball Super 66. In basso potete vedere le 12 tavole messe a disposizione da autore ed editor con un riassunto di ciò che succede.

Il titolo sarà "Molo il divoratore di pianeti" e inizia con il prosieguo dello scontro tra Goku e Molo, che sarà anche l'ultima fase di questo lunghissimo combattimento sulla Terra. Intanto gli altri si sono ripresi grazie a Dende, ma quest'ultimo capisce che c'è qualcosa che non va col pianeta. Vegeta capisce che Goku ha fallito di nuovo. Whis avvisa che la situazione è critica e potrebbe esserci un solo modo per riuscire a sconfiggere il nemico.

Beerus pensa di intervenire per evitare di farsi prendere in giro dagli altri Dei della Distruzione, ma improvvisamente lui e Whis vengono contattati dal Gran Sacerdote, probabilmente per capire la verità sulla sparizione di Merus. Beerus quindi si ritira dicendo che i problemi della Terra non sono affari suoi, mentre Whis avvisa Goku di distruggere il cristallo che Molo ha sulla fronte.

Goku si accorge che Molo è diventato sempre più grosso nel frattempo, e nell'ultima pagina delle bozze di Dragon Ball Super 66, Vegeta appare per dare una mano al compagno saiyan. Sarà Vegeta a battere Molo come previsto da una fan art?