Spoiler di Dragon Ball Super 70: arrivano le bozze ufficiali! Quale destino per Granolah?

V-Jump ha portato ancora una volta, tramite i suoi account ufficiali, i primi spoiler di Dragon Ball Super 70. Sull'account della rivista che pubblica ormai da anni il manga midquel di Toyotaro e Akira Toriyama sono apparse le prime dieci pagine del prossimo capitolo. Vediamo quale sarà il destino di Granolah e dell'universo.

Il capitolo 70 di Dragon Ball Super si intitola "Il guerriero più forte dell'universo" e la storia si apre lì dove l'avevamo lasciata, con Granolah davanti al drago del pianeta Cereal. La creatura gigantesca chiede al ragazzo di confermare cosa significhi per lui diventare il guerriero più forte dell'universo, ovvero la creatura con la forza più grande ad eccezione delle divinità. Granolah conferma il desiderio, ma potrà diventare forte soltanto in base a quanto lo permette il suo potenziale latente. Tuttavia il drago gli dice anche che se Granolah accetta una condizione allora potrà renderlo il guerriero più forte dell'universo. Il cereleano acconsente, preparandosi.

Sul pianeta di Beerus, Vegeta inizia ad allenarsi con l'Hakai e tenta di distruggere un sasso. Quest'ultimo esplode, ma come conferma il Dio della Distruzione, si è trattato semplicemente di una distruzione causata dal ki di Vegeta. L'Hakai riesce infatti a eradicare completamente dall'esistenza quella materia; dopo che Beerus dimostra a Vegeta cosa significhi e quanta energia viene sprigionata, continua a distruggere cose per far capire al principe dei saiyan il processo.

Nei paraggi, Goku e Whis osservano, col protagonista di Dragon Ball Super che decide di continuare ad allenarsi per non farsi superare da Vegeta. Goku vuole padroneggiare l'Ultra Istinto e prepararsi a ogni situazione, anche se l'angelo lo avvisa che l'universo è enorme e non è possibile tenere tutto sotto controllo. In questo frangente, il pesce oracolo avvisa che a breve nascerà il guerriero più potente dell'universo e, mentre Vegeta è convinto che stia parlando di lui, si ritorna da Granolah. Le due sfere del drago spariscono nel cielo e si disperdono mentre il cereleano si mostra mutato nel fisico e prova il suo nuovo potere su una roccia.

Granolah è diventato davvero il guerriero più potente dell'universo di Dragon Ball Super?