Spoiler di Dragon Ball Super 70: le immagini col nuovo potere di Granolah

Per diventare il guerriero più forte dell'universo e non temere più Freezer, Granolah si è rivolto alle nuove Sfere del Drago del pianeta Cereal. Il drago che si staglia di fronte al nuovo personaggio di Dragon Ball Super non ha ancora dato una risposta, concludendo il capitolo 69 con un misterioso silenzio.

Le informazioni rivelate da V-Jump e le prime pagine divulgate in versione di bozza hanno però fatto scoprire ai fan che c'è un prezzo da pagare per Granolah. A un giorno dall'uscita ufficiale in Giappone e su MangaPlus, sono arrivati gli spoiler di Dragon Ball Super 70 completi di immagini che gettano luce su alcuni misteri.

Dopo le prime pagine già mostrate negli scorsi giorni, Granolah si sta godendo il proprio potere. Distrutto un masso enorme, è contento della forza ottenuta ma ciò non rende felice Monaito. Accettando la richiesta del drago e le sue condizioni, Granolah ha deciso di condensare tutta la forza che avrebbe avuto durante la sua lunga vita in soli tre anni. Di conseguenza, il cereleano morirà in pochi mesi in cambio di un raddoppio della sua forza, il che lo rende davvero il guerriero più potente dell'universo. Mentre torna in casa, si taglia i capelli per tornare al look di prima e si prepara a partire con l'astronave, Whis osserva la scena col suo bastone, ammettendo che la situazione non è rosea.

Al palazzo degli Heeter, il gruppo sta facendo festa ma proprio Granolah irrompe. Oil prova ad affrontarlo, ma adesso il cereleano è troppo forte e lo mette in netta difficoltà. Nel finale di Dragon Ball Super 70, Granolah se ne va dal palazzo, mentre la narrazione del capitolo annuncia che quei tre personaggi sono destinati a incontrarsi, facendo riferimento anche a Goku e Vegeta.