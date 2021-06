Spoiler per Dragon Ball Super 73: l'epico scontro impervia, una nube è all'orizzonte?

Nel capitolo precedente, abbiamo lasciato Goku pronto a vendicarsi per l'immediata sconfitta subita. Il Saiyan, infatti, era stato messo al tappeto da Granolah e si era salvato solamente grazie all'intervento di Vegeta, il quale aveva con sé dei Senzu. Negli spoiler del capitolo 73 di Dragon Ball Super la battaglia tra i due continua.

Come possiamo vedere negli spoiler in calce all'articolo, condivisi su Twitter dall'utente DBSChronicles, Goku questa volta sembra fare sul serio. Sfruttando la potenza dell'Ultra Istinto, Kakarot infligge una serie di pugni devastanti al presunto antagonista, che li subisce in pieno e finisce al tappeto. O così pare.

Difatti, nelle tavole successive vediamo che quella di Granolah era solamente una messa in scena. Quando Goku gli si avvicina, infatti, il Cerealiano afferma che in precedenza aveva suddiviso il potere; quella con cui Goku stava combattendo era solo un'illusione. Preso alla sprovvista, e ancora una volta con la guardia abbassata, Goku subisce un colpo in pieno petto che lo manda definitivamente a terra.

Svenuto e definitivamente sconfitto, Goku lascia posto a Vegeta, che senza preoccuparsi per il suo amico è pronto al combattimento. "Quell'idiota è giù per il momento, quindi lascialo stare. Da ora in avanti combatterai con me".

Dunque, quando il capitolo verrà rilasciato, il 20 giugno su MangaPlus, vedremo il combattimento tra Vegeta e Granolah. Nel frattempo, ecco altri spoiler di Dragon Ball Super 73 da Ryokutya. Poche chiacchiere e tanta azione negli spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 73.