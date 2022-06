Spoiler per Dragon Ball Super 85: un masochista Principe dei Saiyan

Dopo aver riscoperto il loro passato attraverso il flashback di Bardack, Goku e Vegeta si sono lanciati con nuovo ardore contro Gas. Nonostante la superiorità numerica e le loro forme più forti, l'Heeters è ancora il guerriero più forte dell'Universo 7. Negli spoiler di Dragon Ball Super 85, è Vegeta a portare avanti il combattimento.

Il capitolo 85 di Dragon Ball Super arriverà lunedì 20 giugno su MangaPlus, ma come sempre Toyotaro delizia i fan con i bozzetti delle prime pagine del capitolo. Nei draft pubblicati, lo scontro con Gas prosegue. Tuttavia, Goku viene completamente escluso dalla partita: il destino di Cereal sembra essere affidato al principe dei Saiyan.

L'Ultra Istinto di Goku non sembra essere adattato a questa battaglia. A sconfiggere Gas sarà Vegeta, o così sembra farci intendere l'autore. Nelle pagine condivise su Twitter dall'utente @DBSHype, Vegeta provoca il suo avversario. Continuandolo a danneggiare, Gas cadrà in grossi guai.

A questo, Gas risponde colpendo ripetutamente il Saiyan, che nulla può. Tuttavia, quando l'Heeter si prepara a un colpo finale, Vegeta Ultra Ego si rialza per colpire ancora più forte di prima. Vegeta, ottiene nuovo carburante dalle ferite e dalla battaglia.

Vegeta sta combattendo senza alcun riguardo per la sua stessa vita, come un sadico masochista, e Goku pare essere molto preoccupato da questa situazione. Sicuro di poter tornare in vita con le Sfere del Drago, il principe deciderà di sacrificarsi portando Gas con sé nell'oltretomba?