Spoiler per Dragon Ball Super 97: le prime pagine sono tutte per Trunks e Goten

Il manga di Dragon Ball Super è impegnato nell'adattamento di Super Hero, più recente film anime del franchise che porta i Guerrieri Z a combattere il Red Ribbon e i suoi nuovi androidi e a ottenere nuovi potenziamenti utili per il futuro. Scopriamo in anticipo cosa accadrà nel prossimo capitolo 97 di Dragon Ball Super.

Al termine della Saga di Granolah, che culmina con la comparsa di Black Freezer e con la sua vittoria umiliante per Goku e Vegeta, Toyotaro ha deciso di sospendere momentaneamente la storia ripercorrendo degli eventi già vissuti, anche se solo al cinema e nei relativi adattamenti cartacei.

La fine della Saga di Super Hero di Dragon Ball Super si avvicina. Proprio quando gli Androidi Gamma avevano intuito di non essere degli eroi come pensavano, ma solamente delle pedine per gli scopi malvagi del Red Ribbon, Cell Max ha fatto la sua comparsa in Dragon Ball Super 96. Ad affrontarlo non saranno Gohan e Piccolo, protagonisti assoluti di questo arco.

Tra la fine dell'arco di Granolah e l'inizio di Super Hero, Toyotaro ha dato vita a una mini saga in cui vediamo gli adolescenti Goten e Trunks vestire i panni degli eroi Saiyaman. Saranno loro due ad approcciare Cell Max, come vediamo dalle prime due pagine spoiler di Dragon Ball Super 97 in calce all'articolo.

Gli spoiler di Dragon Ball Super 97 vedono i due giovani Saiyan Mezzo Sangue lanciarsi contro il gigantesco androide, ma senza successo. Scaraventati via, saranno gli Androidi Gamma a prendere il loro posto, anche se solo per pochissimo. Trunks e Goten si trasformeranno in Super Saiyan e riusciranno a colpire Cell Max. Vi ricordiamo che il capitolo farà il suo debutto ufficiale il 20 settembre su MangaPlus.