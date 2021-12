Spoiler finali di Dragon Ball Super 79: come finirà la battaglia tra Granolah e Gas?

La nuova saga di Dragon Ball Super iniziata ormai da un anno sta per giungere al suo climax. Come annunciato in occasione della Jump Festa 2022, per Goku e compagni si avvicina una nuova sfida nel 2022, ma prima va conclusa la saga del sopravvissuto cereleano, che tiene ancora banco su V-Jump.

Non ci saranno molti altri colpi di scena quindi, e già Dragon Ball Super 79 potrebbe portare i lettori verso il finale. I primi spoiler hanno introdotto Granolah VS Gas, mentre adesso è il turno degli spoiler completi di Dragon Ball Super 79 con l'intero scontro riassunto.

Riprendendo dalle pagine già mostrate da V-Jump, Granolah arriva alla massima potenza e si prepara a combattere contro Gas. Quest'ultimo lascia andare Goku e si lancia contro il cereleano. I due iniziano a combattere, con Granolah che sembra sempre in vantaggio, anche se di poco. La tecnica di creazione di armi di Gas - che evoca kunai, catene, sfere di ferro, spade, scudi e tanto altro ancora - si rivela soltanto parzialmente utile contro il cereleano.

Monaito rivela che questa è la tecnica originale di Gas e non quella ottenuta dal drago. Gas voleva infatti battere Granolah con le proprie capacità, ma improvvisamente l'Heeter cambia approccio e inizia a mettere in difficoltà il suo avversario con colpi diretti e attacchi energetici. Inizia anche una gara di teletrasporti, ma in questa Granolah sembra essere più bravo dell'avversario, ottenendo sempre più vantaggio.

Granolah sembra convinto di vincere mentre il capitolo 79 di Dragon Ball Super si conclude con Goku e Vegeta che osservano lo scontro.