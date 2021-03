Spoiler e immagini per Black Clover 285: il misterioso passato di Nacht

La battaglia col regno di Spade continua. I Cavalieri Magici non si sono ancora arresi e anche il Toro Nero torna in azione. Il protagonista di Black Clover non è da meno e vuole raggiungere i compagni in territorio nemico. Ma chi è già lì non sta affrontando una situazione semplice.

La Triade Oscura è infatti riuscita ad anticipare il rituale di Qliphoth e ciò ha messo a dura prova Nacht e Jack. I due si sono infatti imbattuti nei primi demoni di altissimo rango dell'altro mondo, con il vice capitano del Toro Nero in una bruttissima situazione. E proprio da lui parte il capitolo 285 di Black Clover, di cui sono spuntati in rete i primi spoiler con immagini.

Ripresosi dall'attacco di spuntoni di ghiaccio e fuoco, arriva la quarta evocazione di Nacht che usa la forma Gallus per sferrare nuovi attacchi. Tutto questo accade mentre anche Jack si riprende, col capitano delle mantidi che torna a combattere contro Dante, il quale sembra essere finalmente divertito dalla battaglia.

Il resto del capitolo si incentra però nuovamente sul vice capitano del Toro Nero. Nacht è al centro di un flashback e scopriamo diverse cose sul suo conto. Infatti, l'uomo dai capelli neri che appare è in realtà Morgen, fratello di Nacht, mentre quest'ultimo è un ragazzo dai capelli biondi e membro dell'ordine di cavalieri "Cervo Grigio". In basso potete osservare la galleria con le immagini di Black Clover 285 che sarà ufficialmente pubblicato su MangaPlus domenica 14 marzo.