Spoiler e immagini per Boruto 185: il terribile destino di un ninja della Foglia

Dopo una lunga attesa, l'Organizzazione Kara si è finalmente rivelata anche nella serie animata di Boruto: Naruto Next Generations. Sebbene due membri Interni del gruppo siano già stati debellati, questa volta è il Villaggio della Foglia a dover fare i conti con un'importantissima perdita.

L'episodio 185 dell'anime, infatti, vede il Team 7 fare i conti con un'atroce realtà. In precedenza, Konohamaru e Mugino erano stati inviati in missione per indagare su un dirigibile caduto in una foresta nei pressi di Konoha. Ma quello stesso dirigibile è l'obiettivo dell'Organizzazione Kara e il misterioso Kashin Koji ha imposto a uno degli Esterni del gruppo di mettersi in azione e attaccare i due shinobi della Foglia. Per Ao è giunto il momento di rivelare la sua vera natura da traditore.

Giunti casualmente nei pressi del luogo dello schianto, Boruto, Sarada e Mitsuki, in compagnia dello scienziato Katasuke, accorrono in aiuto del loro maestro e di Mugino, in precedenza feriti da un gruppo di pericolose marionette. Ma Ao è un ninja fin troppo esperto per i giovani ninja di Konoha e il Team 7 è vicino alla sconfitta. A quel punto, con un gesto di estrema nobiltà, Mugino decide di sacrificarsi per permettere ai suoi compagni di fuggire dallo scontro. Lontani dalla battaglia, Katasuke confessa ai suoi compagni un'altra terribile verità. Il nemico di Boruto 184 ha lasciato i fan con il fiato sospeso. Tra gli Interni dell'organizzazione Kara di Boruto pare esserci un infiltrato.